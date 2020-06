Donna sequestrata e picchiata a Gualdo Tadino, l'aggressore fa ricorso contro l'arresto

Una richiesta di Riesame sulla misura cautelare, ma anche una mossa per accedere a tutti gli atti contenuti nel fascicolo. È quanto sta valutando il legale, l’avvocato Giacomo Manduca, dell’uomo arrestato a Gualdo Tadino per aver sequestrato, picchiato e violentato una signora, dopo averla assunta come badante.

Follia a Gualdo, sequestra per giorni una donna: la vittima legata al letto, picchiata e abusata

L’uomo è già stato interrogato e ha respinto tutte le accuse, ha negato di aver scattata la fotografia e di averla pubblicata sui social. Men che meno di aver percosso o legato la donna. I rapporti sessuali sarebbero stati consensuali. Sul suo capo anche quanto detto dallo stesso sindaco di Gualdo Tadino e dei precedenti di polizia e penali che pendono sulla testa dell’arrestato.

L’avvocato Giacomo Manduca sta valutanto il ricorso al tribunale del Riesame dopo che il giudice ha convalidato l’arresto e la misura cautelare in carcere.

L’arresto era scattato dopo che la figlia della donna aveva visto una foto della donna, legata, e un messaggio scritto dall’uomo. “Il mio assistito presenta dei problemi psichici tanto da essere seguito dal Centro di salute mentale – ha riferito l’avvocato Giacomo Manduca – Nega tutti gli addebiti. Adesso guarderemo le carte, ma posso anticipare che chiederemo l’acquisizione dei documenti sanitari del mio assistito e una perizia psichiatrica”.