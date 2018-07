Follia in casa, la cena non è pronta e scatta la violenza: botte alla compagna e al figlio: loro costretti a fuggire

E’ bastato non trovare la cena in tavola, per far scattare l’ira e l’aggressività di un uomo violento nei confronti della compagna e del figlio. La polizia, quando è intervenuta a seguito di una segnalazione, ha trovato madre e figlio terrorizzati lungo la strada. E’ accaduto qualche sera fa in un quartiere di periferia a Perugia. Agli agenti delle Volanti la donna ha così raccontato che il compagno, non trovando la cena pronta al suo rientro, ha iniziato un’accesa lite fino a percuotere lei e il figlio che, spaventati, sono fuggiti di casa.

Entrambi sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 mentre i poliziotti hanno rintracciato l’uomo, un 25enne albanese e condotto in Questura per tutti gli accertamenti del caso. Gli agenti hanno scoperto inoltre la non legittimità della presenza dell’uomo sul territorio italiano e così non solo si è beccato una denuncia per l’aggressione nei confronti della compagna e di suo figlio, ma è stato anche accompagnato all’aeroporto di Fiumicino per essere imbarcato su un volo verso il suo paese d’origine.