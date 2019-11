Sorpreso alla stazione nonostante il daspo urbano, 38enne denunciato

Non poteva tornare ad Assisi e nel suo territorio comunale per sei mesi. Gli agenti del commissariato, invece, lo hanno individuato ancora una volta alla stazione di Santa Maria degli Angeli, da dove era stato fatto allontanare nel recente passato. Era stato sorpreso a bivaccare nei pressi dell'edificio impedendo, secondo quanto rilevato, l'accesso alla stazione stessa.

Per questo, dopo i provvedimenti di allontanamento firmati dal sindaco di Assisi, Stefania Proietti, a carico dell'uomo, un 38enne della ex Jugoslavia, è stato emesso dal questore un daspo urbano con divieto di rientrare nel comune per 6 mesi.

Limitazione che, al controllo recentemente effettuato, è risultata essere stata violata. Da qui la denuncia.