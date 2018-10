Villa Pitignano, una nuova casa pubblica: bar, sale tempo libero, palestra e aule scolastiche

Per Villa Pitignano è stato previsto e approvato un nuovo spazio, destinato ad ospitare attività di culto, sociali e culturali, nonché attività didattiche e sportive organizzate dalla vicina scuola primaria. La giunta, infatti, nel corso della seduta odierna ha approvato su proposta del vice sindaco Urbano Barelli il progetto dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta in Villa Pitignano con cui è stata manifestata la volontà di sostituire l’attuale tensostruttura. collocata nell’area a seguito del sisma del 1997. Il terremoto aveva determinato il danneggiamento della chiesa ed era scattato l'ordinanza di inagibilità.

Per oltre 20 anni la tensostruttura ha rappresentato un fondamentale punto di aggregazione per la comunità del paese, anche dopo il completamento dei lavori di miglioramento sismico della chiesa. Oggi, tuttavia, l’impianto non è più in grado di garantire un suo utilizzo continuativo stante la vetustà ed il degrado dello stesso.

La Parrocchia di Villa Pitignano propone di valorizzare l’importante area con nuovo manufatto, il cui costo di realizzazione, pari a 25mila euro più iva, sarà a carico della Parrocchia stessa. La proprietà del prefabbricato verrà ceduta, al termine dell’intervento, all’Amministrazione comunale. Oltre all’intervento tecnico a proprio carico, la Parrocchia ha manifestato la volontà di procedere alle successiva gestione del bene per una durata di 9 anni.