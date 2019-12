LA VIGNETTA di Pellegrini. Altro rinvio per il processo a Bocci-Duca-Valorosi: benevenuti a Sanitopoly

Il processo a Bocci, Duca e Valorosi - il gotha della politica Pd che fu e i vertici dell'azienda ospedaliera - nell'ambito dell'inchiesta Sanitopoli sta diventato un po' come il Monopoly: tanti imprevisti (ovverso l'astensione dalle udienze degli avvocati in lotta contro la riforma della prescrizione) e qualche probabilità (che prima o poi venga aperta la fase del dibattimento). Anche per oggi e domani è prevista una fumata nera, tutto rinviato a data da destinarsi. Ecco dunque che il nostro Giuseppe Pellegrini ha, come sempre, modo suo fotografato questa fase di stallo del processo. Buona Satira a tutti!

