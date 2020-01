LA VIGNETTA di Pino Pellegrini. Sanità umbra, il vento del nord spazza via il vecchio menù: addio semolino!

Dopo sanitopoli, dopo la vittoria della Governatrice Donatella Tesei, dopo la decisione di riformare la sanità regionale pescando mega dirigenti dal Nord (l'assessore Coletto è veneto, Claudio Dario direttore salute e welfare da Trento).. cambia anche il menù in corsia. Comunque sia l'importante è che, dopo gli scandali, non ritorni la solita minestra. Il nostro Pino Pellegrini ha cucinato per voi questa gustosa pietanza. (bnc)