La Vignetta di Pino Pellegrini | Da oggi rivedremo gli amici, purtroppo i nemici dell'Umbria non sono mai "mancati"

A pensar male si fa peccato ma spesso... ecco è inutile ricordare questa vecchia massima. Ma di certo aver paragonato l'Umbria come Lombardia in fatto di grado di rischio grida vendetta e dimostra che, al di là delle giustificazioni dell'Istituto della Sanità un po' blande, questa regione che è stato un esempio sulla lotta al Covid e che ha sbattuto i pugni sui tavoli nazionali... non risulta molto gradita. E così il nostro Pino ha voluto dedicargli, ai potenti, la sua vignetta di oggi. Buona Satira a tutti!

