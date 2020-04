La Vignetta di Pino Pellegrini| Andrà tutto bene? Si, no, forse... ma a qualcuno sta andando tutto benone...

Andrà tutto bene. Si. No. Forse. Insomma andrà come deve andare dopo questa pandemia drammatica. Di certo che sta andando tutto bene agli asparagi di bosco che, in altri tempi in Umbria, sarebbero stati assediati da migliaia e migliaia di cercatori accaniti.

