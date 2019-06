LA VIGNETTA di Giuseppe Pellegrini. I lavori sul Raccordo, il traffico e la soluzione al grande caldo...

La potenza della satira: unire con ironia due degli argomenti all'ordine del giorno dei perugini e di chi, studente o lavoratore pendolare, deve raggiungare il capoluogo via Raccordo in questa estate all'insegna dei cantieri. La strepitosa vignetta dell'ottimo Giuseppe Pellegrini è una fotografia esatta di queste ore: lavori, sempre lavori, sul Raccordo con tanto di file infinite per fare pochi chilomentri, e l'arrivo del grande caldo che si annuncia pericoloso e debilitante. Non ci resta dunque che sperare nella frescura della galleria in attesa che la fila ritorni a muoversi. Come canta Battisti: "Certamente non volare... ma viaggiare!"