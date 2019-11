LA VIGNETTA di Giuseppe Pellegrini. Cinghiali ovunque, la Regione interviene: "Aiutiamoli a casa loro"

Cinghiali ovunque, in città, in mezzo alle strade. Incidenti e danni segnalati un po' in tutta l'Umbria. La Giunta regionale nella prima seduta ha deciso di intervenire subito per una fase di contenimento. Gli assessori Morroni e Melasecche in prima linea. Ecco la strategia "politica" anti-cinghiali secondo il nostro Giuseppe Pellegrini.