LA VIGNETTA di Pino Pellegrini. Sospetti sulla Befana da parte della Finanza... a rischio il suo reddito di cittadinanza?

Sarà pure una vecchina, con le scarpe rotte e i vestiti lisi e fuori moda... ma in questi anni ha sfoderato a Perugia e nel resto dell'Umbria una sospetta disponibilità di mezzi... di lusso. Arriva in spider, arriva in elicottero, arriva in moto e sugli sci. In un clima di sospetti ed evasione anche la Befana, secondo il nostro Pino Pellegrini, sarebbe finita del mirino della Guardia di Finanza. E se poi la vecchina avesse ottenuto il reddito di cittadinanza... allora la frittata è fatta. Come quei poveri presunti che hanno speso il reddito di cittadinanza per acquistare champagne per Capodanno. Buona Satira a tutti! (bnc)