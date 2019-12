LA VIGNETTA di Pellegrini - C'è il funambolo del filo, ci sono i funamboli delle grondaie per rubare

Ci sono funamboli e funamboli. Quello che a Ponte San Giovanni, il mitico Andrea, a 40 metri di altezza ha raggiunto su un filo sottile il campanile della chiesa principale. E chi come quelli, senza nome, ma numerosi come funghi su un campo, sono gli equilibristi del furto. Da Pianello a Fratticciola Selvatica, ma in grandissima parte dell'area nord di Perugia, lo spettacolo purtroppo è quotidiano e i cittadini sono stanchi e si sono rivolti alle istituzioni per evitare che tali funamboli concedano l'ennesimo bis... del loro show maledetto. (bnc)