I vigili del fuoco di Perugia in azione: spettacolare esercitazione sul Monte Tezio

Non farzi cogliere impreparati da un'emergenza è fondamentale per chi, come i vigili del fuoco, è chiamato a salvare vite umane anche nelle situazioni più critiche. Ecco così che tra un intervento e l'altro gli uomini del Comando provinciale di Perugia portano avanti le loro esercitazioni e in una di queste sono stati impegnati oggi con un'esercitazione nella specialità VVF (con simulazioni di ricerca di dispersi in cui spesso interviene anche il Nucleo cinofilo regionale) e in manovre di soccorso degli esperti in tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale).

Obiettivi della simulazione sulla parete Bellucci del perugino Monte Tezio erano il raggiungimento, l'imbarellamento e il recupero della vittima caduta da parete verticale tramite movimentazione su corda e frazionamenti, barella portantina Lecchese e “palo pescante”.