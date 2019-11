In fiamme i mobili di casa, i vigili salvano il gattino rimasto intrappolato

Terrotizzato dalle fiamme e dal fiume, evidentemente, il gatto di casa era rimasto imprigionato nell'abitazione. I vigili del fuoco di Todi e di Orvieto lo hanno salvato e riconsegnato ai proprietari dopo aver provveduto a spegnere le fiamme che avavano interessato alcuni mobili della casa di Rotecastello dove, per cause ancora in fase di accertamento, nel tardo pomeriggio di oggi, 28 novembre, si è sviluppato un incendio.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, rende noto il comando provinciale dei vigili del fuoco, sano e salvo il gatto di casa anche se ha respirato, per alcuni minuti, il fumo provocato dall'incendio.