Multe e processi per chi brucia sterpaglie e provoca incendi, i consigli dei Vigili del fuoco

L'usanza di bruciare sterpaglie e ripulire i fondi agricoli con il fuoco è molto pericolosa e vietata dalla legge.

Alcuni degli incendi che hanno impegnato i Vigili del fuoco della provincia di Perugia in questi giorni sono dovuti proprio all'usanza di accendere fuochi per bruciare sterpaglie e residui di tagli e potature.

Il Comando dei Vigili del fuoco, oltre alle campagne informative annuali, ricorda che a maggior ragione in condizione meteo avverse come in presenza di vento di queste ultime ore, è vietato accendere fuochi di qualunque genere anche per bruciare resti di potature e simili.

L'eventuale accensione di fuochi, oltre che essere pericolosa, è vietata e pesantemente sanzionata a livello amministrativo (leggi multa) e può comportare anche rivolti penali.