Video-trappole contro i furbetti del rifiuto selvaggio: maxi multe agli incivili

Caccia grossa ai furbetti del rifiuto selvaggio. E Corciano ora ha un’arma in più. "Quella dell' abbandono dei rifiuti è una delle pratiche più vergognose dei nostri tempi. È necessario alzare la guardia il più possibile". Commenta così il Sindaco di Corciano, Cristian Betti, la decisione di utilizzare video trappole come modalità per combattere l'abbandono di rifiuti lungo le strade, i fossi e in mezzo alle campagne.



"Stiamo parlando di un fenomeno diffuso ovunque, purtroppo - spiega l'assessore all'Ambiente Giuseppe Felici - è un malcostume che riguarda sia privati cittadini che imprese. Noi partiremo ora con le video trappole, sistema che verrà tra l'altro immediatamente potenziato giacché nel bilancio di previsione che stiamo costruendo abbiamo previsto un ulteriore stanziamento per aumentarne il numero".



Le video e foto trappole verranno posizionate in punti sensibili, ed a rotazione non essendo fisse. "Le sanzioni per chi abbandona rifiuti sono molto pesanti - riprende Betti - quindi auspichiamo che questi interventi servano a combattere efficacemente questo vergognoso male dei nostri tempi"