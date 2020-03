VIDEO CORONAVIRUS Corso Bersaglieri, l'Inno Nazionale risuona in tutta la via

Nicola Capizzi da due giorni ha iniziato a lanciare, con una cassa, posta alla finestra, la carica della speranza. Due volte al giorno la musica riempie il vuoto della via ai tempi del coronavirus. Non solo l'inno nazionale ma anche grandi classici della musica italiana: come Viva l'Italia, l'Anno che verrà e Azzurro. Dai balconi e dalle finese, come per le chiamate alla Radio, i residenti chiedono al Capizzi alcune canzoni e in molti casi vengono accontentati. Benvenuti a Radio Corso BERSAGLIERI ai tempi del Coronavirus. "Io non so suonare uno strumento ma avevo il desiderio di fare qualcosa, di unirci anche in questo momento in cui siamo costretti a stare in casa nostra. Noi siamo una parte della città molto attiva e unita".

