Fiamme in una ex fornace di mattoni a Bastardo. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare l'incendio che ha interessato la vegetazione intorno allo stabilimento, da tempo in disuso, e in parte la struttura.

Da accertare le cause del rogo. Nessuna persona, a quanto è stato possibile appurare, è rimasta coinvolta.