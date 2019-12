IL VIDEO Il Barton Park diventa la città del Natale. Luci, colori e cori... gli auguri del gruppo Barton

Il Natale, ai tempi dei social, si festeggia anche in azienda e sotto lo stesso albero ci si ritrova tutti: i proprietari, i manager, i dipendenti e collaboratori. Video, canzoni, regali e tanti uffici che si trasformano in luoghi di festa dveo scambiarsi doni e fare gli auguri. Il colosso perugino Barton, dei fratelli Bartolini e specializzato nelle telecomunicazioni e servizi, può contare in più su una location magica - messa a disposizione di tutta la città dall'azienda -: quella del Barton Park a Pian di Massiano.

Nel video di Natale di Barton l'area verde con tanto di anfiteatro si trasforma nella città del Natale: luci, giochi d'acqua, alta tecnologia ma anche tanta tradizione. Un video bellissimo, con un Barton Park così a festa non si era mai visto, e tanti dipendenti e collaboratori con le loro famiglie per un perfetto video d'auguri. Buona Visione.