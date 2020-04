Vivai e aziende agricole che arrivano a casa vostra: ecco chi sono

Durante l'emergenza Covid-19, che non terminerà presto purtroppo (anche se terminerà il lock down) molte attività commerciali consegnano a domicilio i propri prodotti per aiutare la popolazione a rispettare il necessario distanziamento sociale. Tra queste ci sono anche AZIENDE AGRICOLE e VIVAI:

CANTINA BRUGNONI-075/6919658 - 3355243246

MASSARONI-075/393226

AGRICOLA BALDO $ RICCIA-3921689659

ETRUSCO AGRISIMBA CARNI-075/6039437 - 3357883952

AZIENDA AGRARIA MARCO & CARLO CARINI-3476303781 – 075/6059495

GIAMBARIOLI PIANTE – FIORI – CASA - REGALO-075/6940104

AZIENDA AGRICOLA GAGGIOLI – MACELLERIA E NORCINERIA PRODUZIONE PROPRIA-3356641645 - 3930899613

AZIENDA AGRICOLA CUBRA DI RASPA PATRICK-3294460475

GORETTI-075/607316

CHIORRI-075/607141

BIRRIFICIO LA GRAMIGNA-3406293651

TERRE MARGARITELLI-3475734612

FLORARTE-075/397047

BROCANI-075/5004745 - 3341442222

AZIENDA AGRICOLA E FRANTOIO-3357755837 -

BERTI-3403964383

AZIENDA AGRARIA SOLANA-3791824083

AZIENDA AGRICOLA L’ANTICO CASALE-347358030

LA TORRE DELL’OLIVETO-338505313