In Breve - Che ci faceva con un coltellaccio da 17 centimetri davanti ad una nota disco?

Denunciato dalla Polizia per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere un albanese di 28 anni. Lo straniero è stato rintracciato mentre si trovava in zona Via Roma, nei pressi di un locale notturno, appoggiato alla propria vettura in sosta. Dai primi accertamenti è emerso a suo carico un arresto nel 2007 per violenza sessuale e, pertanto, gli agenti hanno deciso di perquisirlo e di controllare all'interno della sua auto. Nel vano porta oggetti della sua auto, i poliziotti hanno trovato un coltello a serramanico lungo 17 centimeri.