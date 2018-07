Viaggia a "scrocco" e semina il caos: sputa sulla divisa del capotreno e lo minaccia

Non solo è stato sorpreso a viaggiare in treno senza il biglietto, ma al momento del controllo si è rifiutato anche di fornire le proprie generalità. E' accaduto qualche giorno fa lungo la tratta ferroviaria Roma - Foligno. Il viaggiatore, un 30enne italiano originario del Lazio, ha così iniziato un'accesa discussione con il capotreno insistendo per voler proseguire il viaggio. A quel punto ha sputato sulla divisa del pubblico ufficiale e poi lo ha minacciato.

Scattata la denuncia, gli agenti della polizia ferroviaria di Foligno sono riusciti a risalire al 30enne anche grazie ai sistemi di videosorveglianza: una volta individuato, per lui è scattata la denuncia per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di indicare le proprie generalità. Oltre che a una multa per aver viaggiato senza biglietto.