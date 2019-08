L'INVIATO CITTADINO Via XIV Settembre, spunta una discarica a cielo aperto

Vergogne perugine. Come si distruggono scorci e memorie cittadine. Via XIV Settembre, discarica a cielo aperto. Non un semplice oggetto lasciato sotto il sole, ma un intero arredamento. Si tratta di una camera da letto con tutti gli accessori: due reti in ferro, capiente armadio, comò, comodini, cassetti e cassettiera, pensili… più altri oggetti di poco conto. Mancano i materassi. Oggetti smontati, appoggiati in modo da impegnare il marciapiedi per parecchi metri. Si tratta di un trasloco in piena regola e, per giunta, con masserizie depositate proprio sul tratto riservato ai pedoni.

Uno scorcio, quello di Porta Santa Margherita, rovinato da una scelta deprecabile e incosciente. Fa male al cuore pensare che, poco sopra, in quel fatidico 14 settembre 1860, gli Zappatori di Sardegna divelsero le porte per risalire all’acropoli e liberare Perugia. Mentre una colonna dell’esercito sabaudo penetrava dalla Porta Sant’Antonio. Proprio su queste scalette perse la vita il giovane capitano piemontese Tancredi Ripa di Meana, colpito da una fucilata proveniente – si disse… con

scarse competenze balistiche – da San Domenico. Come sia, quel povero e generoso ragazzo perse la vita per la Patria e per la liberazione di Perugia.

Frammenti di storia, memorie di eventi e personaggi cui la Vetusta ha intitolato la strada sottostante (Via XIV Settembre) e quella che conduce al Borgo Bello (Via Tancredi Ripa di Meana). Ma l’ignoranza e il disprezzo del bene comune, ancora una volta, hanno portato disdoro alla nostra città. L’Inviato Cittadino si augura che domattina quelle masserizie incautamente conferite vengano prontamente rimosse. Passerà a controllare, pedibus calcantibus. Altrettanto dovrebbero fare Municipale, guardie ecologiche, Gesenu e quanti sono preposti alla tutela del paesaggio.