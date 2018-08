Via XX Settembre, i cittadini segnalano e la Polizia blocca auto sospetta: scoperto clandestino, scatta espulsione

La segnalazione di un'auto sospetta in via XX Settembre fatta da alcuni residenti alla Questura permetterà di mandare via da Perugia e dall'Italia, un altro super-pregiudicato straniero e da tempo clandestino. Si tratta di un 51enne tunisino, legato al mondo dello spaccio, che ha provato a farla franca dando generalità false ma è stato smascherato dalle impronte digitali, rilevate una volta portato in Questura. L'ufficio immigrazione sta predisponendo tutto il fascicolo per l'iter dell'espulsione immediata. Nell'auto segnalata c'era anche un altro pregiudicato tunisino di 31 anni ma in regola con il permesso di soggiorno. Quest'ultimo insieme all'irregolare sono stati denunciati per detenzione di armi essendo in possesso di una mazza di baseball.