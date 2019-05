Un altro albero si abbatte al suolo a causa del maltempo: schianto in via Torelli

Il vento fa cadere un albero in via Torelli all’interno di una superficie privata. Fortunatamente, senza danni. La pioggia appesantisce le piante, il vento le scuote e la pendenza del terreno sul quale insistono ne asseconda la caduta. È così accaduto che un albero sia stato schiantato alla base del tronco e la chioma consistente si sia adagiata sulla scarpata. L’amministratore del condominio ha provveduto a far piazzare un nastro che avvisa del pericolo, anche al fine di evitare che delle persone stazionino in prossimità mettendo a rischio la propria incolumità, nel caso di un ulteriore scivolamento.

In un primo momento si era pensato di inibire il passaggio delle auto e bloccare la loro movimentazione nei garage. Infatti l’albero è piazzato in corrispondenza della corsia di accesso delle rimesse dello stabile. Ma, al momento – ci dice un residente – si può circolare. Eventualmente, si dovrà momentaneamente interrompere quando l’albero verrà portato via.