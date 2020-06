Via Sicilia, trovato il cadavere di un uomo nel suo appartamento: l'allarme dei vicini

Un uomo è stato trovato morto all'interno della sua abitazione in via Sicilia nel tardo pomeriggio di oggi. La scoperta è stata fatta dalle forze dell'ordine dopo che i vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta di ingresso. Sul corpo non ci sono segni che lasciano presagire una morte violenta. Quasi certamente è stato un malore a porre fine alle vita di un'anziano classe 1939. L'allarme era scatta dai vicini che non avevano più visto o sentito l'uomo. Molto probabilmente, secondo una prima ricostruzione, la morte risalirebbe ad almeno 48 ore fa.

