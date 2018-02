Via Sicilia, ragazzina investita da un'auto: ferita e trasportata in ospedale

Incidente in via Sicilia intorno alle 17 di oggi pomeriggio. Una ragazza minorenne è stata investita mentre attraversava la strada e nell'impatto è rimasta ferita. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio della polizia municipale, che è giunta sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso. Da quanto si apprende la giovane sarebbe rimasta ferita l'ambulanza del 118 l'ha trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia in codice giallo per un politrauma.