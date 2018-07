Via Sicilia, auto va in fiamme: scattano i soccorsi, strada bloccata

In via Sicilia è scattato l'allarme incendio intorno alle 17,20 di oggi pomeriggio. Sul posto si trovano due squadre dei Vigili del Fuoco partite dal Comando provincia di Madonna Alta. Bloccato il traffico lungo via Sicilia: tutto questo sta determinando una lunga coda. A fuoco è andata un'auto a pochi metri dalla corsia che porta in via Campo di Marte (il sottopasso ferroviario). Non ci sono feriti, I Vigili stanno cercando di mettere in sicurezza il mezzo per poi far riprendere quanto prima la circolazione.