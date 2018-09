Ladro maldestro, il rumore allerta un residente, lui scappa ma i poliziotti lo scoprono: nei guai perugino

Ha tentato di rubare all’interno di un’auto, ma la prontezza di un residente di via Settevalli ha fatto scattare l’allarme alle forze dell’ordine. La segnalazione al 113 è giunta di notte dopo che il cittadino, affacciandosi alla finestra per alcuni rumori sospetti provenire dalla strada, ha notato un uomo vicino alle auto parcheggiate. Sentendosi scoperto, l'uomo si è poi allontanato in fretta e furia.

Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto, hanno così scoperto che una delle auto parcheggiate davanti all’abitazione aveva il finestrino posteriore aperto e la relativa cerniera risultava rotta, mentre lo specchietto era parzialmente staccato. Dalle descrizioni fornite, gli agenti hanno fermato per un controllo un 50enne perugino che camminava a piedi nella zona.

Identificato e sottoposto a perquisizione, i poliziotti gli hanno trovato addosso due coltelli a serramanico con lame di 15 e 20 centimetri e alcuni monili da donna dei quali non era in grado di giustificare il possesso. Il 50enne, già gravato da precedenti, è stato denunciato per ricettazione, tentato furto e porto di armi od oggetti atti ad offendere.