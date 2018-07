"Qui si stanno picchiando e abbiamo sentito colpi di pistola": gli agenti arrivano sul posto ma non c'è nessuno, aperta indagine

La Questura sta indagando su una rissa con presunta esplosione di colpi di pistola dopo la segnalazione di alcuni cittadini che nella notte tra mercoledì e giovedì scorso hanno prima assistito alla lite - quattro uomini, molto probabilmente stranieri secondo i testimoni - e subito dopo hanno sentito l'esplosione (presunta) di alcuni colpi.

Il parapiglia sarebbe avvenuto in via Settevalli ma all'arrivo della Polizia non c'era traccia dei facinorosi che avendo sentito le sirene hanno capito che era meglio cambiare area. Degli eventuali bossoli nessun ritrovamento. Non si esclude che il rumore avvertito da residenti e passanti sia stato causato da colpi a salve magari da una scacciacani.