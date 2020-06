Indagini in corso dopo rapina in banca in via Settevalli: due uomini in fuga, quantificato il bottino

Indagini in corso da parte dei Carabinieri per la rapina avvenuta ieri pomeriggio a Perugia in via Settevalli. E' stata presa di mira da una banda criminale la filiale della Credit Agricole. Come confermato dai militari, in azione sono entrati due individui a volto travisato che erano armati di taglierino. In pochi minuti sono riusciti ad arraffare il contenuto di una o più casse minacciando pesantemente il personale. Il bottino si aggira intorno ai 3mila euro. A parte la paura, nessun dipendente presente è rimasto ferito. I banditi sono fuggiti, secondo alcuni testimoni, a piedi ma molto probabilmente avevano a disposizione un complice con un mezzo "caldo" da utilizzare per la fuga. Al vaglio degli inquirenti ci sono diversi filmati recuperati da telecamere (presenti nell'area urbana) e dalla video-sorveglianza interna.

