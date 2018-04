Via Settevalli, fermata per un normale controllo: giovane denunciata e auto sequestrata

Auto fermata per un normale controllo e una giovane conducente denunciata. E' quanto accaduto questa mattina lungo via Settevalli; gli agenti del comparto Umbria - Marche Prevenzione Crimine, hanno notato un'auto "sospetta" aggirarsi lungo la trafficata via e hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito.

Dopo aver fatto fermare il veicolo, i poliziotti hanno chiesto alla conducente i documenti: è così che hanno scoperto che la donna, di circa 30 anni, viaggiava senza patente (perchè già precedentemente sospesa) e senza copertura assicurativa del veicolo. Inevitabile, per lei, il sequestro dell'auto, ma non finisce qui. La conducente è stata anche denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti sanitari per guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti o alcol.