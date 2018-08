Follia al semaforo, il lavavetri distrugge per rabbia il lunotto di un'auto: espulso

Succede ormai anche questo a Perugia. Un automobilista si è ritrovato il lunotto in frantumi per via di un lavavetri che dopo averlo pesantemente insultato, bloccata la sua ripartenza al semaforo, gli ha distrutto anche il vetro posteriore e poi si è dato alla fuga. Il fatto è avvenuto nella zona di via Settevalli ad un semaforo cittadino. Il giovane automobilista si era rifiutato di pagare il balzello per il lavaggio del vetro non autorizzato dallo stesso.

Il lavavetri a quel punto ha lanciato contro il lunotto il suo strumento di lavoro. La Volante, dopo aver ricevuto la denuncia, si è messa a caccia del violento che è stato intercettato poco dopo: si tratta di marocchino di 29enne, con piccoli precedenti. Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, per danneggiamento aggravato e, nei suoi confronti, sono state avviate le procedure per l’allontanamento dal territorio nazionale.