Via Settevalli, fermato dalla municipale: la patente è falsa e l'auto è senza revisione

La patente? E' falsa. L'auto? E' senza revisione. Nel pomeriggio del 19 agosto, gli agenti della polizia municipale di Perugia hanno effettuato un posto di blocco in via Settevalli. Nel corso dei controlli hanno fermato un'auto e chiesto al conducente di mostrare la patente. E qui è venuta fuori al verità: la patente del nigeriano alla guida dell'auto è risultata falsa. E non finisce qui: l'auto non era stata revisionata.

L'uomo è stato denunciato e sanzionato per guida senza patente (che può arrivare fino a 9mila euro) e omissione della revisione obbligatoria dell’auto.

Nel corso dei controlli, inoltre, gli agenti della municipale hanno beccato un ubriaco che guidava un'auto contromano in via della Stella e un neopatentato al volante con un tasso alcolemico di 2,5. Per entrambi è scattato il ritiro della patente ai fini della confisca e una denuncia.