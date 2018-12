La bistecchiera accesa rischia di scatenare l'incendio in casa: intervento lampo dei vigili del fuoco

Due squadre dei vigili del fuoco della centrale di Perugia sono intervenute questa mattina per un principio d'incendio scaturito da un'abitazione in via Settevalli. L'allarme è scattato nella tarda mattinata, intorno alle 11.45: sul posto la seconda e terza partenza della centrale che, tramite l'autoscala, sono riusciti ad entrare al terzo piano della palazzina.

Da quanto appreso, si tratta un principio d'incendio causato da una bistecchiera elettrica rimasta accesa. Fortunatamente le fiamme hanno interessato solo la copertura in legno posta sopra la protezione e l'intervento lampo dei vigili del fuoco hanno scongiurato danni ben più seri.