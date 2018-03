I genitori scoprono il figlio con la droga e fanno arrestare gli spacciatori

A far partire le indagini è stata la segnalazione di due genitori che hanno sorpreso il figlio 15enne con un paio di grammi di marijuana. Le attività degli investigatori della Squadra Mobile hanno consentito di risalire alla fonte di spaccio e, dopo reiterati approfondimenti investigativi, i poliziotti hanno individuato un appartamento in zona Settevalli che era abitato da cittadini di origine nigeriana ed dove si svolgeva l'attività di spaccio.

Gli agenti hanno quindi sottoposto l’immobile a perquisizione rinvenendo all’interno 80 grammi di marijuana suddivisa in nove involucri, oltre a materiale per il confezionamento e alla somma di 200 euro suddivisa in banconote da 20 e 5 euro - taglio compatibile con il prezzomedio di acquisto delle dosi. Gli occupanti dell’appartamento sono stati identificati in una nigeriana di 40 anni con precedenti per stupefacenti ma in regola con il soggiorno, la figlia di 21 anni ed un cittadino nigeriano di 25 anni, questi ultimi entrambi incensurati ed in regola con il soggiorno. Una volta in Questura, per la 40enne è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio aggravata. Denunciati, invece, gli altri due stranieri per concorso.