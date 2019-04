Via Sella da privata diventa comunale: "Unisce due quartieri, serve manutenzione costante"

E’ stato approvato dalla Giunta comunale, che ne ha dato mandato agli uffici tecnici, l’avvio della procedura di accorpamento al demanio comunale di via Quintino Sella. La via, infatti, pur qualificata come strada privata ad uso pubblico, presenta tutte le caratteristiche della strada pubblica, visto che, in particolare, connette due quartieri importanti come San Marco e Pian di Massiano.

Nel tempo, proprio l’uso pubblico della strada ha comportato l’intervento manutentivo del comune e la sistematica gestione dell’illuminazione pubblica da parte dell’ente. Ciò, unito all’assenso manifestato in più occasioni dai frontisti, ha creato i presupposti per procedere all’accorpamento della via al demanio, al fine di poter regolarizzare una situazione di fatto e permettere la puntuale gestione e manutenzione della via stessa da parte dell’ente.

Nell’attesa di portare a compimento la procedura, il comune procederà comunque alla messa in sicurezza della strada, attraverso la sua ripavimentazione integrale, prevedendo tuttavia che, qualora la procedura di accorpamento non vada a buon fine, il 50% delle spese sostenute dall’ente per i lavori sarà rimesso ai frontisti che resteranno proprietari.