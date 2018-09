Uno stabile in piazzale Europa diventa il rifugio degli sbandati: bivacco smantellato dalla polizia

Smantellato insediamento abusivo nel porticato di uno stabile in via Scarlatti, nei pressi di Piazzale Europa. E’ quanto accaduto nella giornata di ieri dopo alcune segnalazioni dei cittadini. Gli agenti delle Volanti hanno così deciso di vederci chiaro anche perché – a volte – questi spazi “occupati” sono rifugi per consumare e spacciare droga, destando preoccupazione e allarme sociale tra i residenti.

I poliziotti, giunti sul posto, non hanno trovato nessuno, se non segni tangibili di bivacco data la presenza di materassi, coperte e altro materiale di un possibile alloggio di fortuna, ricavato nel porticato dello stabile. Grazie all’intervento degli operatori ecologici, si è provveduto alla rimozione degli oggetti.