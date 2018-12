Emergenza freddo, il Comune di Perugia apre il rifugio per i senzatetto

Il Comune di Perugia dalla parte degli ultimi. In concomitanza con l’arrivo del freddo anche a Perugia, da stasera sarà aperta la struttura in via Romana per l’accoglienza delle persone senza fissa dimora. Lo rende noto il Comune con un post sulla pagina Facebook. Il ricovero resterà aperto fino al 7 gennaio 2019 e comunque fino al cessare dell’emergenza freddo.

Verrà effettuato l’orario dalle 20 alle 10 e – in caso di precipitazioni a carattere nevoso – la struttura resterà aperta tutto il giorno, h24. Sarà possibile reperire anche primi generi di conforto e pasti caldi.