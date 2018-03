Maltempo, metri cubi di terreno franano e alberi precipitano in via Ripa di Meana

Una catastrofe prevedibile. Un rumore cupo, metri cubi di terreno borfo d’acqua che precipitano a valle, alberi che si abbattono fragorosamente sulla scarpata e su parte della carreggiata. È accaduto oggi pomeriggio in via Ripa di Meana, in zona Borgo Bello, dove sono piombati a valle quintali di terra e di legno: rami, tronchi spezzati dal peso della ramatura, piante imponenti che hanno perso il sostegno di radici piantate su un terreno che non regge più. Il bilancio è pesante: diversi mezzi danneggiati, si parla di almeno tre, tra i quali una Mercedes nuova. Gli automobilisti di passaggio e gli abitanti della soprastante via del Cortone si sono attaccati ai telefoni e hanno spalmato chiamate d’emergenza ai vigili del fuoco e alla polizia municipale. Pronto l’intervento, ma ci è voluto del tempo per rimuovere e segare, trasportare e asportare. Un’autoscala ha consentito di raggiungere le parti alte della scarpata e si è lavorato sotto la pioggia battente.

Aspri i commenti degli astanti: “La precedente frana di Ripa di Meana non ha insegnato niente? Ma non si pensa mai alla prevenzione e s’interviene sempre in emergenza?”. Il riferimento è al muro di contenimento la cui esecuzione si è protratta per anni. Per non parlare – restando in zona – della frana del sottostante fosso di Santa Margherita la cui messa in sicurezza è stata biblica: i soldi erano finiti e si è trattato di attendere ulteriori finanziamenti per completare la più complicata opera idraulica del comune di Perugia. Per anni si è proceduto su una strada sbarrata a metà da un guard rail, tra sbuffi e mugugni. Anche là sotto le cose sono preoccupanti, con piante pericolosamente inclinate. Ma c’è il vantaggio che lì, anche se cadono, non colpiscono nessuno.

Invece il rischio è alto in via Ripa di Meana. “Vede? – dice un addetto alla segnalazione stradale – poco più giù è avvenuta la stessa cosa e altrettanto accadrà dalla parte opposta. Se non ci si decide a fare una manutenzione regolare”. Il guaio più grosso è accaduto in prossimità delle scalette di collegamento tra via Ripa di Meana, via Piantarose e dintorni. E gli abitanti degli edifici a monte non dormono sonni tranquilli. Le operazioni di messa in sicurezza sono quasi completate. Il calare della sera ha impedito di continuare. Ma già domattina ci sarà parecchio da fare.