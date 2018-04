La città che cambia - La rotatoria a Strozzacapponi è realtà. Traffico più snello e nuovi lavori lungo la Pievaiola

E’ fresca di inaugurazione la nuova rotatoria a Strozzacapponi, parte integrante di un percorso di ampio respiro che riguarda l’intera strada Pievaiola. La rotatoria è una intersezione della strada regionale Pievaiola con la provinciale via Luigi Einaudi e le strade comunali via Malanotte e via del Giglio.

I lavori sono stati originariamente consegnati nell’estate 2016 ma, dopo il fallimento dell’Impresa esecutrice all’inizio del 2017, è stato necessario riaffidare i lavori alla Ditta seconda migliore offerente, con nuova consegna dei lavori nel marzo 2017 ed i nuovi termini di realizzazione “che sono stati perfettamente rispettati” – ha aggiunto l’assessore Chianella, che ha anche ricordato come sulla stessa Strada Regionale Pievaiola siano previsti altri due importanti interventi che sono in corso di progettazione ed esecuzione.

Il primo riguarda i lavori di ristrutturazione con Via Tommaso Fittoni (km 7+150 circa) compresa la bretella di collegamento alla S.P. 318-4, eliminazione semafori e ristrutturazione intersezione con Via Ciro Menotti e Via dell'Armonia (km 7+900 circa), a Castel del Piano, per un importo complessivo di 1.207.000 euro. La consegna e l’inizio dei lavori in questo tratto sono previsti per l’inizio dell’estate 2018. Il secondo intervento molto più esteso e suddiviso in quattro lotti, per un importo complessivo di quasi nove milioni di euro, riguarda infine il tratto tra Capanne e Fontignano.

.“L’intervento – ha sottolineato Chianella -, di costo complessivo rientrante nell’importo originariamente previsto di 1.175.000 euro, comprensivo dei lavori e somme a disposizione dell’Amministrazione, si inserisce in un’area fortemente urbanizzata e pertanto è stato necessario porre particolare attenzione all’accesso e alla fruibilità delle abitazioni e delle attività adiacenti, nonché alla presenza di numerosi sottoservizi. Tra l’altro nell’area è stata rinvenuta anche la presenza di una necropoli di età etrusca, oggetto di apposite campagne archeologiche, la più recente effettuata nel 2008 e dunque l’intervento ha dovuto tener conto anche di questo importante elemento, secondo le prescrizioni e indicazioni e in piena collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria”.

Un intervento che- come spiegato la consigliera Eika Borghesi – è stato molto atteso dalla cittadinanza, più volte incontrata per informarla sul progetto, ma anche per spiegare i ritardi. Continueremo a lavorare per la messa in sicurezza della Pievaiola che è una delle porte di accesso più vitali della città di Perugia".