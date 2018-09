Via della Pescara, anziana scippata in pieno giorno mentre sta salendo in auto: malvivente in fuga

Scippo in via della Pescara, quello accaduto nel pomeriggio di domenica 16 settembre. Il fattaccio è avvenuto ai danni di una perugina di 76 anni, presa di mira da un malvivente mentre stava salendo in auto.

La donna, che stava rientrando a casa da un pranzo in famiglia, è stata assalita in auto da un uomo che le ha strappato la borsetta con tutti i suoi effetti personali (dai documenti alle chiavi), per poi dileguarsi in fretta e furia. Neanche il tempo di salire nell'abitacolo: il malvivente ha aperto lo sportello, le ha portato via la borsa e poi è scappato.

Nessuna conseguenza fisica, fortunatamente, per la donna. A denunciare l’accaduto – come riporta la Nazione Umbria – è stato il figlio della 76enne che ha affidato ai social il brutto episodio vissuto dall’anziana madre, che già tre anni prima era stata vittima di un altro furto.