Albero pericolante e a rischio caduta in via Pascoli, intervento d'urgenza: si corre ai ripari

Via Alessandro Pascoli: una strada densamente percorsa dagli studenti che si recano alla mensa e alle facoltà universitarie di Economia e Commercio, Scienze politiche, Giurisprudenza. Un via vai di persone, ma anche un bel movimento di auto che escono da piazza Morlacchi, scendendo per San Francesco al Prato e uscendo dalla città attraverso Porta Conca inferiore.

Qui, sulla sinistra, una serie di alberi d’alto fusto punteggia e ombreggia tutto il viale. Ma il fatto è che le piante vanno tenute d’occhio e regolarmente potate. Altrimenti si ammalano, il tronco s’infradicia, i rami cadono a terra, le radici non tengono più e l’albero piomba al suolo con le prevedibili conseguenze.

In via Pascoli è accaduto che un albero ha iniziato a dare segni di cedimento e si è appoggiato lateralmente. Sono dovuti intervenite d’urgenza per tagliarlo e toglierlo di mezzo, prima che capitasse qualche guaio. La stato di salute della pianta era veramente precario, come si deve dal ceppo, rimasto a terra, letteralmente fradicio.

Il fenomeno si è verificato diversi giorni fa e non ha nulla a che vedere con la recente nevicata. Ma il fatto è che quella zona va tenuta sott’occhio perché infiltrata da acque sotterranee che possono dar luogo a smottamenti, come è accaduto di recente in via San Sebastiano, dove ha ceduto la carreggiata. Si consideri che quella parte di città è da sempre abbondante d’acqua: si pensi alla vicina zona di Santa Elisabetta (e al mosaico-piscina romana), alle sottostanti Fonti dei Tintori e Terme di San Galigano. C’è chi dice che andrebbero installati dei sensori per il rilevamento di eventuali cedimenti del terreno.