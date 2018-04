In breve - Lite in un bar di via della Pallotta: 60enne finisce al Pronto Soccorso, indagini in corso

Le forze dell'ordine stanno indagando su una lite avvenuta ieri sera in una bar di via della Pallotta. Un perugino di 60 anni ha avuto la peggio dopo aver passato di diverse ore nel locale. E' stato curato dal Pronto Soccorso per le percosse ricevute. La prognosi è di diversi giorni e i medici hanno ribadito un quadro clinico non preoccupante. La vittima del pestaggio ha amesso di essere stato picchiato e da alcune persone che avrebbe ricosciuto. Ancora da stabilire i motivi della lite.