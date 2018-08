Assalto all'auto parcheggiata in via Mentana, ladro inseguito dal proprietario

Ha tentato di raggiungere il ladro che poco prima gli aveva spaccato il vetro dell'auto per asportare i suoi effetti personali. Lo ha rincorso da via Mentana, teatro del fattaccio, fino alla stazione di Fontivegge finché il malvivente non è riuscito a dileguarsi nel nulla. E' quanto accaduto nel pomeriggio di ieri nei pressi del parcheggio di un supermercato, nel quartiere di Madonna Alta. Il proprietario si è accorto del furto con scasso constatando l'effrazione al vetro del proprio veicolo e notando un uomo poco distante scappare in tutta fretta alla sua vista.

Da lì l'inseguimento, ma il ladro è riuscito a non farsi prendere e a nascondersi. Il proprietario dell'auto, un perugino di 43 anni, nel frattempo ha sporto denuncia alle forze dell'ordine. Nel corso del furto il ladro è riuscito ad arraffare un portadocumenti con all'interno tessere, patente, ect. e una banconota da venti euro.