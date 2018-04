Via Mentana, dal sottopasso si staccano pezzi d'intonaco: vigili del fuoco e tecnici del Comune sul posto

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, in via Mentana per alcuni pezzi di intonaco pericolanti a rischio caduta dal sottopasso della stazione, all'incrocio con via Campo di Marte. A chiamare i vigili del fuoco sono stati gli agenti della polizia municipale; sul posto sono arrivati anche i tecnici del Comune per valutare l'entità della situazione. Da quanto si apprende, nessuna auto o passante è rimasto ferito: i vigili del fuoco, intervenuti con un'autoscala, hanno provveduto a mettere in sicurezza la parte del cavalcavia. Accertamenti in corso per risalire alle cause.