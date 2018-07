In via Mazzini arriva la fontanella di Umbria Jazz: acqua a 5 centesimi, il ricavato per il restauro dei monumenti

Invece della solita bottiglietta d'acqua per arginare il caldo dei pomeriggio e delle notti di Umbria Jazz, stavolta c'è un'alternativa che fa bene al residente e al turista - costa poco ed è controllatissima - e f benissimo alla città di Perugia: ovvero l'acqua gassata o naturale refrigerata che si può prendere direttamente dal distributore di Umbra Acque temporaneamente collocato in fondo a via Mazzini (all’intersezione con via Baglioni) al costo di 5 centesimi per litro e mezzo, che resterà attivo per tutto il periodo della manifestazione. L’incasso al termine del periodo sarà devoluto al restauro dell’acquedotto medievale di Perugia, già inserito tra i beni Art Bonus. L’inaugurazione dell’iniziativa si è tenuta questa mattina, alla presenza, tra gli altri del Sindaco Romizi, del Presidente di Umbra Acque Gianluca Carini e dell’Amministratore delegato dell’azienda Tiziana Buonfiglio.