Chiuse le due edicole di via Mazzini. Cambia tutto: dalla vendita di souvenir ad eleganti box pubblicitari digitali

Edicole di via Mazzini: game over. Stamattina era all’opera un fabbro per procedere al blocco degli accessi alle due vetuste cabine all’incrocio col corso. Non più la semplice sostituzione di lucchetti, ma addirittura la saldatura delle serrande metalliche scorrevoli. È stata risolta la controversia fra locatore e locatari.

L’Ufficiale giudiziario aveva provveduto alla notifica tramite consegna di ingiunzione. Ma, non avendo trovato nessuno in loco, due giorni fa ha lasciato la famosa “lettera verde” sulla serranda di una delle due edicole. Solo qualche ora più tardi, una persona l’ha ritirata. Nel frattempo, la proprietà ha fatto i suoi passi, “muovendosi – ci dice – con tutte le cautele e seguendo scrupolosamente le procedure che presiedono a questo tipo di operazioni”.

Le edicole sono state vendute. O meglio: è stato ceduto il diritto sul suolo, dove andranno a insistere dei box pubblicitari modernissimi, come solo se ne vedono a Parigi e a Montecarlo. L’immobiliarista Vittorio Settequattrini ha interposto i suoi buoni uffici sia per la vendita che per le successive fasi di rimozione e sistemazione a favore del nuovo proprietario.

Entro dieci giorni, i locatari avranno modo di ritirare il contenuto di quei box. Dopo di che (forse subito dopo la conclusione di Umbria Jazz), una gru solleverà e caricherà su un camion quei rugginosi manufatti. Che verranno sostituiti da eleganti espositori pubblicitari retroilluminati e caratterizzati dalle più moderne tecnologie.