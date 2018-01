Via Mario Angeloni, fermato per un normale controllo, giovane conducente nei guai e addio patente

Fermato per un normale controllo in via Mario Angeloni, per lui è scattata una denuncia e il ritiro della patente. E' accaduto venerdì pomeriggio, durante un servizio sul territorio del reparto prevenzione crimine e della Questura di Perugia. Un giovane, insieme a un amico, si trovavano all'interno di un'auto parcheggiata nei pressi dell'ex Mc Donald; durante il controllo è emerso che il conducente, un giovane di circa vent'anni, era in evidente stato di alterazione psicofisica mentre, all'interno di uno zaino, sono state ritrovate dagli agenti delle siringhe monouso ancora incartate. Inevitabile la perquisizione, che però ha dato esito negativo. Per il conducente dell'auto è scattata invece una denuncia per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti volti ad individuare se e che tipo di sostanze abbia assunto, e il ritiro della patente.