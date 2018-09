Il mercato dell'eroina continua a crescere: blitz in via del Macello, scoperto il "deposito" della droga

L'eroina sta vivendo purtroppo una seconda giovinezza anche a Perugia a causa del basso prezzo della sostanza stupefacente. La Squadra Mobile, dopo aver fermato diversi clienti del mercato della droga di Perugia e dopo il sequestro di molte dosi di eroina, si è messa sulle tracce del covo dove erano state depositate le scorte di eroina. I pusher, per evitare il sequestro, ne portano con sè soltanto quelle concordate via telefonino o dopo incontri per strade. Fondamentale è stato individuare un capetto, già con precedenti penali: si tratta di un nigeriano di 32 anni di cui però non si conosceva la dimora.

Dopo diversi appostamenti è stato individuato un appartamento in un condominio di via del Macello. A quel punto è scattato il raid della Mobile: all’interno del bagno, occultato nella cavità posteriore del bidet, è stato ritrovato un grosso involucro composto da due calze di lana riempite con 42 confezioni in cellofan contenenti eroina, per un peso complessivo di circa 400 grammi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata; il pusher è stato arrestato per spaccio di stupefacenti e portato al carcere di Capanne in attesa del processo.